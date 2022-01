Concert aux Docks: les Sheriff et Aschenbecks Cahors, 12 février 2022, Cahors.

Les Docks 430 allée des soupirs Cahors

2022-02-12 21:00:00

Cahors Lot Cahors

12 EUR

Les Sheriff, punk rock, Montpellier

De 1984 à 1999, LES SHERIFF ont mené tambour battant une carrière riche de quelques centaines de concerts en Europe et au Canada, sorti 9 albums dont 2 lives, et marqué à jamais toute une génération d’aficionados à coups de 1,2… 1,2,3,4 ! Ils ont rempli tous les clubs et les Zénith de France, ouvert pour Les Ramones, été les fers de lance du mouvement rock alternatif aux côtés de La Mano Negra, Bérurier Noir, Les Wampas, Parabellum et OTH. Quinze ans après avoir rendu les armes avec le sentiment du devoir accompli, les 9 musiciens passés par le groupe ont repris leur chevauchée fantastique depuis 2014, distillant ça et là quelques concerts à l’énergie intacte et toujours fougueuse. Cette renaissance est aussi l’occasion de rééditer un par un l’ensemble de leurs albums après leur avoir fait profiter des dernières techniques de remastering pour booster le son et profiter à nouveau de ces hymnes enivrants.

Aschenbecks, punk rock, Cahors

Formé sur les bancs du lycée, Aschenbecks déverse une musique forte mélangeant punk, funk et grunge. Précurseurs du punk fleuri, la chanteuse-bassiste Hélène Evard, le guitariste Florian Nallit et le batteur Grégoire Pangrazzi entrainent le public dans un univers très rock, à la fois vintage et actuel ; physique et sensiblement sexy.

Les Docks 430 allée des soupirs Cahors

