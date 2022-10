Concert aux Docks: CATS ON TREES + JULII SHARP en duo, 17 décembre 2022, .

Concert aux Docks: CATS ON TREES + JULII SHARP en duo



2022-12-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-17

Réservation conseillée

Après le succès de Neon, paru en 2018, le duo toulousain revient avec une tournée et un troisième album, Alie, qui condense tout le meilleur dont il a été capable depuis ses débuts, consacrés par leur tube Sirens Call. Au programme : les claviers et la voix de Nina, les rythmiques de Yohan, et la pop, accessible sans perdre de vue l’exigence des compositions comme des textes. Partagé entre ballades (« Une nuit ou deux », « Nobody ») et démonstrations up tempos (« Wake Up », « She Was A Girl »), production organique et synthétique, le duo pop frenchie joue d’égal à égal avec les pointures de la pop anglaise.

Julii Sharp est à moitié anglaise du côté de son père et son prénom vient d’un coquillage de l’océan Indien où elle est née. Après un voyage à Edimbourg en 2014, Julii sort son premier EP Julii Sharp inspirée de la folk anglo-saxonne des groupes qu’elle rencontre. S’en suivent plusieurs tournées entre la France, l’Allemagne et le Royaume Uni. Dans son chant, on retrouve Norah Jones, qu’elle avoue n’avoir jamais vraiment écouté. Joan Baez, mais avec un autre grain. Elle aime autant Marie Laforêt que Léonard Cohen. Et l’on peut entendre les deux dans sa proposition folk électrique. Un univers sensible et cinématographique, à découvrir sur scène.

