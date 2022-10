Concert aux Docks: BELOCCA + BLACKBIRD H + DJ FILY + SHADOW REMINGTON B2B MITCH

2022-11-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-19 8 EUR Réservation conseillée BELOCCA : Caméléon de la musique électronique, Belocca a été largement acclamé au cours de son illustre carrière, qui s’étend maintenant sur deux décennies. Célèbre pour ses DJ sets entraînants, Belocca fusionne des tons sombres et industriels avec un mix techno funky et parfois soul, sculptant un son de niche qui a vu ce Hongrois susciter l’intérêt des meilleurs noms de la scène électronique internationale. BLACKBIRD H : Passionné par la musique électronique depuis son plus jeune âge, Blackbird H est un Dj français qui commence sa carrière en 2015. Ses sets sont essentiellement composés de titres groovy oscillant entre House Music et Techno. Progressivement, il finit par jouer de plus en plus régulièrement au sein de différents clubs, bars et festivals. Depuis 2019, il est DJ résident au sein de l’association de musique électronique lotoise Ephem’R. DJ FILY : DJ Fily c’est avant tout un passionné de musique toujours en train de mixer, digger et traquer les nouvelles pépites électros. Ayant fait ses classes à Rouen au sein du collectif Mix’it, DJ Fily a élargi son répertoire pour être aujourd’hui capable de s’épanouir aussi bien sur de la Disco que de la Garage, de la micro, de la deep, de l’indie dance aux inspirations synthwaves ou italodisco… SHADOW REMINGTON B2B MITCH : Fondateur et DJ résident de l’association Ephem’R, Mitch est un amoureux de musiques électroniques depuis de nombreuses années. Shadow Remington quant à lui est DJ résident Ephem’R mais également manager du label Freestyle Records. C’est à mi-chemin entre leurs styles de prédilection qu’ils vont faire leur premier B2B, avec un set Acid Techno.

Préparez-vous pour un mix plein d'énergie et aux folles lignes d'Acid, avec Mitch B2B Shadow Remington !

