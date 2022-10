Concert aux Docks: AUSGANG Feat Casey + ETAJ’ Cahors, 26 novembre 2022, Cahors.

Concert aux Docks: AUSGANG Feat Casey + ETAJ’

2022-11-26 21:00:00 – 2022-11-26

« Je me rappelle encore cette époque, RER B bondé, je sortais de mon bloc, marchais, avec dans les oreilles du pe-ra ou du rock dans ces longs couloirs Gare du Nord où tu suffoques ». Jamais à court de collaborations, qu’elles soient musicales ou théâtrales dernièrement (le spectacle « Viril » avec Virginie Despentes et Béatrice Dalle), la MC légendaire de Paris Nord, Casey, revient avec un tout nouveau groupe : Ausgang. A l’image de l’entame de son deuxième couplet sur Pas à vendre citée plus haut, c’est une nouvelle fois un mélange des deux musiques préférées de Casey qui est créé par l’ensemble des musiciens (Marc Sens à la guitare et à la basse, Manusound aux machines et Sonny Troupé à la batterie), dans l’esprit de ses précédentes collaborations avec Zone Libre mais avec un côté plus sombre, dépouillé, et plus électronique. Un écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey et à ses textes emplis d’une rage froide et pourtant incandescente.

Etaj est une créature métamorphique suintant de moments courbes, d’ondes distordues et de crépitements oscillatoires. Fruit d’une pratique assidue et partagée de l’improvisation, la bête se structure en harmonies à tiroirs, entremêlant les multiples influences dont ses 4 membres la nourrissent : le spleen d’Odezenne, la hargne de Casey et Léo Ferré, la folie de Charlie Mingus et Pink Floyd…

