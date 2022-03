CONCERT AUX CHANDELLES Courcival Courcival Catégories d’évènement: Courcival

Courcival Sarthe Courcival Chaque année l’Association Culturelle Intercommunale propose un concert en l’église Saint Brice de Courcival .

Cette année, c’est la chorale Harmo’nium qui fera résonner sa musique à la lueur des chandelles. Entrée libre, possibilité de participer au chapeau. Une occasion originale de découvrir le patrimoine, pour un moment hors du temps ! Chaque année l’Association Culturelle Intercommunale propose un concert en l’église Saint Brice de Courcival .

Cette année, c'est la chorale Harmo'nium qui fera résonner sa musique à la lueur des chandelles. Entrée libre, possibilité de participer au chapeau.

