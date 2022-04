Concert aux bougies de Christian Marc Gendron / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Langrune-sur-Mer, 8 août 2022, Langrune-sur-Mer.

Concert aux bougies de Christian Marc Gendron / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Venelle Saint Martin Eglise Langrune-sur-Mer

2022-08-08 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-08 Venelle Saint Martin Eglise

Langrune-sur-Mer Calvados

Venez découvrir dans une ambiance unique, Christian Marc Gendron seul sur scène accompagné de son piano. Une version intimiste et sans artifice , mais tout aussi énergique, où il interprètera ses grands succès tirés de l’album Novembre , ainsi que les plus grands standards instrumentaux à sa façon: Michel Legrand, Aznavour, les plus grandes musiques de film et les plus belles mélodies d’amour etc etc

Christian Marc Gendron

Venelle Saint Martin Eglise Langrune-sur-Mer

