Concert aux Arènes SENLIS Senlis, 19 juin 2021-19 juin 2021, Senlis.

Concert aux Arènes SENLIS 2021-06-19 17:00:00 – 2021-06-19 18:30:00

Senlis Oise

0 0 Ce programme, imaginé pour les Arènes de Senlis, pour 2 chanteurs (soprano et baryton) et piano, se construit autour d’extraits d’opéras et d’opérettes, tour à tour dramatiques ou comiques et de Lieder et mélodies, ou bien de poèmes grecs antiques traduits en français (Théocrite, Anacréon). Mais aussi de pièces pour piano solo inspirées de Dieux de

l’Antiquité .

Quoi de plus réjouissant que de faire chanter Jupiter, Orphée, Eurydice, Thésée, Oedipe, Didon, Ganymed, Pygmalion et Galathée, dans les Arènes de Senlis, où se donnaient déjà des concerts et pièces de théâtre il y a bien longtemps…

genevieve.guinjard@orange.fr +33 6 08 60 30 22 http://wwwganymedensemble.com/

