Concert aux Archives avec le « Cuarteto Tafí » – musique argentine [JEP 2021]

Archives départementales de la Haute-Garonne, le samedi 18 septembre à 18:30

Tout commence par la rencontre improbable entre une voix argentine, un bouzouki grec, une guitare flamenca et des percussions afro-latine. Né en France à la croisée de vents contraires, le « Cuarteto Tafi » a trouvé son point de fuite an Argentine, sur cette terre de la Pachamama riche en styles traditionnels méconnus (Chacarera, Zambas) qui s’épanouissent à l’ombre de l’auguste Tango de Buenos Aires. Autour de Leonor Harispe, chanteuse rayonnante, Ludovic Deny (Bouzouki), Matthieu Guenez (Guitare et Oud) et Frédéric Theiler (Percussions) offrent leurs influences jazz, pop, afro et orientales aux compositions du Cuarteto Tafi. Le « Cuarteto Tafi » apporte sa touche personnelle et originale à la world music en mêlant du chant en espagnol poétique et engagé (douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse) au son de la Méditerranée oriental du bouzouki grec, à la douceur et à la dextérité de la guitare flamenca et aux rythmes envoûtants des percussions afros-latines. INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 septembre 2021. 18h30-20h. * **Pour qui ?** Tout public. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT** **SUR RÉSERVATION** (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur) **ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ.** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit, sur réservation.

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, venez découvrir le groupe « Cuarteto Tafi » et sa musique argentine lors d’un concert spécial aux Archives départementales de la Haute-Garonne.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



