Concert autour du percussionniste Franck Tortiller Conservatoire Arthur Honegger Le Havre, samedi 17 février 2024.

Concert autour du percussionniste Franck Tortiller Conservatoire Arthur Honegger Le Havre Seine-Maritime

Samedi

Le percussionniste d’envergure internationale Franck Tortiller prépare plusieurs concerts de pièces de sa composition dont une inédite avec les professeurs et élèves des pôles percussion, jazz et plusieurs orchestres du Conservatoire. Des concerts seront donnés au public les 17 et 18 février 2024.

Au programme

– Samedi 17 janvier à 18h Frank Zappa et Led Zeppelin, d’après Franck Tortiller durée du concert 1h15 environ

Dirigé par Sébastien Guillaume, trois ensembles du département jazz du conservatoire Arthur Honegger interprèteront des œuvres de Frank Zappa et de Led Zeppelin arrangées par Franck Tortiller. Le Multicolor Jazz Orchestra, le JXZZ et le Swing Factory accompagneront le vibraphoniste pour offrir une nouvelle version de sept morceaux de ces deux figures emblématiques de la musique du XXe siècle.

Pour clore ce concert, les 60 musiciens de l’orchestre d’harmonie junior dirigé par Pierre Grimopont joueront The Magnificent World of Frank Zappa, une ode éclatante à l’univers délirant de Frank Zappa !

– Dimanche 18 janvier à 15h Isokrony Franck Tortiller et les percussions du conservatoire Arthur Honegger durée du concert 1h20 environ

Réunis autour du vibraphoniste, soliste et compositeur Franck Tortiller, marimbas, vibraphones, peaux, bois, métaux et percussions corporelles vibreront de façon synchrone sous les baguettes, les pieds et les mains des élèves et professeurs percussionnistes du conservatoire Arthur Honegger.

Isokrony, c’est une œuvre pour grand ensemble de percussion et trio jazz en cinq mouvements qui célèbre la concorde rythmique des cinquante musiciens sur scène, tout en offrant une exploration de la richesse des timbres des différentes percussions. Une expérience rarissime !

En première partie de cette grande fresque, le trio UpsYloN (composé des trois professeurs de percussion du conservatoire) va créer La Danse de l’Eau, une commande faite par le conservatoire à Franck Tortiller.

Le percussionniste d’envergure internationale Franck Tortiller prépare plusieurs concerts de pièces de sa composition dont une inédite avec les professeurs et élèves des pôles percussion, jazz et plusieurs orchestres du Conservatoire. Des concerts seront donnés au public les 17 et 18 février 2024.

Au programme

– Samedi 17 janvier à 18h Frank Zappa et Led Zeppelin, d’après Franck Tortiller durée du concert 1h15 environ

Dirigé par Sébastien Guillaume, trois ensembles du département jazz du conservatoire Arthur Honegger interprèteront des œuvres de Frank Zappa et de Led Zeppelin arrangées par Franck Tortiller. Le Multicolor Jazz Orchestra, le JXZZ et le Swing Factory accompagneront le vibraphoniste pour offrir une nouvelle version de sept morceaux de ces deux figures emblématiques de la musique du XXe siècle.

Pour clore ce concert, les 60 musiciens de l’orchestre d’harmonie junior dirigé par Pierre Grimopont joueront The Magnificent World of Frank Zappa, une ode éclatante à l’univers délirant de Frank Zappa !

– Dimanche 18 janvier à 15h Isokrony Franck Tortiller et les percussions du conservatoire Arthur Honegger durée du concert 1h20 environ

Réunis autour du vibraphoniste, soliste et compositeur Franck Tortiller, marimbas, vibraphones, peaux, bois, métaux et percussions corporelles vibreront de façon synchrone sous les baguettes, les pieds et les mains des élèves et professeurs percussionnistes du conservatoire Arthur Honegger.

Isokrony, c’est une œuvre pour grand ensemble de percussion et trio jazz en cinq mouvements qui célèbre la concorde rythmique des cinquante musiciens sur scène, tout en offrant une exploration de la richesse des timbres des différentes percussions. Une expérience rarissime !

En première partie de cette grande fresque, le trio UpsYloN (composé des trois professeurs de percussion du conservatoire) va créer La Danse de l’Eau, une commande faite par le conservatoire à Franck Tortiller. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie conservatoire@lehavre.fr

L’événement Concert autour du percussionniste Franck Tortiller Le Havre a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie