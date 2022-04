Concert “Autour du jeune Ravel : les années de formation” Archives nationales, 14 mai 2022 20:30, Paris.

Nuit des musées Concert “Autour du jeune Ravel : les années de formation” Archives nationales Samedi 14 mai, 20h30 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert du quatuor ELLIS et des élèves du CMA9-Conservatoire Nadia et Lili Boulanger, dans le cadre d’un parcours proposé par les Archives nationales en partenariat avec ProQuartet

_Autour du jeune Ravel : les années de formation_

Entre 1893 et 1900, le jeune Maurice Ravel se forme au conservatoire parmi ses condisciples dont R. Hahn, C. Koechlin, F. Schmitt et C. Tournemire. Dans l‘esprit des performance studies, les élèves du CMA9-Conservatoire Nadia et Lili Boulanger proposent au public de découvrir les premiers travaux de ces compositeurs, qu’ils ont étudiés durant l’année, sous la conduite de leurs professeurs et du quatuor ELLIS, dans le cadre d’un parcours proposé par les Archives nationales en partenariat avec ProQuartet.

Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76

Metro: Rambuteau; City Hall Bus: 29, 76 Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 20:30

Alrededor del joven Ravel: los años de formación Entre 1893 y 1900, el joven Maurice Ravel se forma en el conservatorio entre sus condiscípulos entre los cuales R. Hahn, C. Koechlin, F. Schmitt y C. Tournemire. En el espíritu de los resultados de los estudios, los alumnos del CMA9-Conservatorio Nadia y Lili Boulanger proponen al público descubrir los primeros trabajos de estos compositores, que estudiaron durante el año, bajo la dirección de sus profesores y del cuarteto ELLIS, en el marco de un itinerario propuesto por los Archivos Nacionales en asociación con ProQuartet.

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:30

Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris 75004 Paris Île-de-France