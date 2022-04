Concert “Autour du jeune Ravel : les années de formation” Archives nationales, 14 mai 2022, Paris.

Concert “Autour du jeune Ravel : les années de formation”

Archives nationales, le samedi 14 mai à 20:30

_Autour du jeune Ravel : les années de formation_ Entre 1893 et 1900, le jeune Maurice Ravel se forme au conservatoire parmi ses condisciples dont R. Hahn, C. Koechlin, F. Schmitt et C. Tournemire. Dans l‘esprit des performance studies, les élèves du CMA9-Conservatoire Nadia et Lili Boulanger proposent au public de découvrir les premiers travaux de ces compositeurs, qu’ils ont étudiés durant l’année, sous la conduite de leurs professeurs et du quatuor ELLIS, dans le cadre d’un parcours proposé par les Archives nationales en partenariat avec ProQuartet.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

