Pyrnes-Atlantiques 20 20 EUR L’association Musique au Temple a le plaisir de vous présenter son prochain concert, dimanche 23 octobre à 17 h 30, au temple de la rue Serviez

« Autour de chorals baroques allemands »

Il s’agit d’un concert d’orgue, sur un programme de chorals baroques allemands des 17e et 18e siècles, de H. Scheidemann à J.S. Bach.

L’organiste est Cédric Burgelin, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Saintes, qui a participé aux « Samedis de l’orgue » au mois d’août.

Sur réservation, le tarif est de 20 € pour un adulte ; 10 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi ; gratuité pour les jeunes de moins de 16 ans.

