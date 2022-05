Concert autour des flûtes Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid Un voyage musical autour des flûtes de Guy Angelloz à 21h à l’église. Voyage musical tout public autour d’œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré r ndurée 1h; libre participation Saint-Bonnet-le-Froid

