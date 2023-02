Concert Autour de Schubert Au conservatoire Tyndo Thouars Maison du Thouarsais Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sevres Thouars EUR Les violoncellistes du conservatoire vous retrouvent pour un moment de douceur en reprenant des œuvres de Schubert, compositeur emblématique de la musique romantique allemande.

Pour cette soirée, ils seront accompagnés par Isabelle Lussier au piano ainsi que par des élèves altistes et clarinettistes du conservatoire.

Les violoncellistes du conservatoire vous retrouvent pour un moment de douceur en reprenant des œuvres de Schubert, compositeur emblématique de la musique romantique allemande. Pour cette soirée, ils seront accompagnés par Isabelle Lussier au piano ainsi que par des élèves altistes et clarinettistes

