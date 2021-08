Île-d'Aix Église Saint-Martin Charente-Maritime, Île-d'Aix Concert “Autour de Nicolas Hotman” Église Saint-Martin Île-d'Aix Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Île-d'Aix

Église Saint-Martin, le samedi 18 septembre à 16:00

Ce concert de viole de gambe, qui s’inscrit dans le cadre des journées européennes du patrimoine, vous est proposé par **Maximin Catineau** de l’_Ensemble Alceste._ Vous pourrez y (re)découvrir des œuvres de **Nicolas Hotman** et quelques autres qui gravitent autour du musicien du Roi. L’**improvisation** tiendra une place prépondérante dans ce concert, offrant des interactions avec le public. Un moment agréable à passer en famille !

Entrée libre participation aux frais

Concert de Viole de Gambe – Maximin Catineau Église Saint-Martin Place de Verdun, 17123 Île-d'Aix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

