Concert : Autour de Lucie + Tigre Bleu Le Vauban, 3 novembre 2023, Brest . Concert : Autour de Lucie + Tigre Bleu 17 Avenue Clemenceau Le Vauban Brest Finistere Le Vauban 17 Avenue Clemenceau

Finistere En dix ans, le groupe Autour De Lucie, porté par Valérie Leulliot, a signé quatre albums, tous singuliers, chaque fois en quête d’influences nouvelles: tantôt électrique et subtilement âpre, tantôt électroniquen, entêtant, solaire… Ce « laboratoire » (qui, ce faisant, n’a jamais oublié d’être mélodique) a ainsi durablement marqué le paysage pop français. https://www.cabaretvauban.com/programme.html Le Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest

