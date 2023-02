CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE Rue de la mairie Fresse-sur-Moselle Catégories d’Évènement: Fresse-sur-Moselle

Vosges

CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE Rue de la mairie, 18 mars 2023, Fresse-sur-Moselle . CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE Eglise Saint Brice Rue de la mairie Fresse-sur-Moselle Vosges Rue de la mairie Eglise Saint Brice

2023-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-18

Rue de la mairie Eglise Saint Brice

Fresse-sur-Moselle

Vosges Concert autour de l’orgue à l’église Saint Brice. Un concert, un but pour Hugo : celui de se rendre à Lisbonne pour participer aux « Journées Mondiales de la Jeunesse » à l’été 2023. Entrée libre. Venez nombreux! hugo88160@outlook.com Rue de la mairie Eglise Saint Brice Fresse-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2023-02-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Fresse-sur-Moselle, Vosges Autres Lieu Fresse-sur-Moselle Adresse Fresse-sur-Moselle Vosges Rue de la mairie Eglise Saint Brice Ville Fresse-sur-Moselle lieuville Rue de la mairie Eglise Saint Brice Fresse-sur-Moselle Departement Vosges

Fresse-sur-Moselle Fresse-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresse-sur-moselle/

CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE Rue de la mairie 2023-03-18 was last modified: by CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE Rue de la mairie Fresse-sur-Moselle 18 mars 2023 Eglise Saint Brice Rue de la mairie Fresse-sur-Moselle Vosges rue de la Mairie Fresse-sur-Moselle Vosges

Fresse-sur-Moselle Vosges