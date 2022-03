Concert autour de l’exposition Héroïnes romantiques Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’évènement: île de France

CLASSE D’ACCOMPAGNEMENT D’ARIANE JACOB Élèves du département d’Art dramatique et de la classe d’Accompagnement au piano du CRR de Paris Préparation : Anne-Frédérique Bourget, Ariane Jacob. Les concerts romantiques au musée : saison musicale de concerts mensuels au musée de la Vie romantique organisée avec le Conservatoire à rayonnement régional de Paris.

Le musée de la Vie romantique et le Conservatoire à rayonnement régional de Paris reconduisent leur partenariat pour une nouvelle saison de concerts gratuits dans l’atelier-salon du musée.

Les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Paris vous offrent l’opportunité de suivre une saison musicale dans l’esprit des salons artistiques qui se tenaient au XIXe siècle à l’Hôtel Renan-Scheffer. Evénement autour de l’exposition Héroïnes romantiques Programme : Lecture de textes de Victor Hugo, Nathalie Fillon, George Sand et Mona Chollet Programme musical : Georges Bizet, Lili Boulanger, Cécile Chaminade et George Gershwin Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009 Contact : https://www.facebook.com/museevieromantique https://twitter.com/MVRParis Musique

