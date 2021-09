Concert autour de l’exposition “Alexej Von Jawlenski, la promesse du visage” Musée Cantini, 18 septembre 2021, Marseille.

**Musée Cantini** **EXPOSITION : “Alexej Von Jawlenski, la promesse du visage”** Concert (sous réserve) Samedi 18 septembre (horaires à communiquer) – intermèdes musicaux de 15 min – en continu toute la journée Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Alexej Von Jawlensky, l’ensemble Des Equilibres, dirigé par la violoniste Agnès Pyka, propose à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine un programme en collaboration avec la compositrice Florentine Mulsant qui a une relation intime avec la peinture dans son processus créatif. Elle propose sa sonate pour violon et violoncelle opus 96 qu’elle associe également à deux pièces de l’époque d’Alexej Von Jawlensky : la sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel composé en 1920 et le duo pour violon et violoncelle, Opus 7 de Zoltán Kodály composé en 1914. Ces pièces seront proposées comme de courts intermèdes musicaux d’une quinzaine de minutes qui surprendront et accompagneront les visiteurs dans leur découverte de l’exposition. Ces intermèdes auront lieu à deux reprises dans la matinée et à deux reprises dans l’après-midi. Sans réservation

