Concert autour de la nouvelle pièce de Misato Mochizuki Philharmonie de Paris, 8 juin 2022, Paris.

Le jeudi 09 juin 2022

de 20h30 à 22h30

Le mercredi 08 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Tarif unique : 42 EUR

Le 8 et 9 juin prochain, la Philharmonie propose une immersion au cœur de la création contemporaine, avec un concert-expérience célébrant les 70 ans de Philippe Manoury et accueillant la création d’une nouvelle pièce de Misato Mochizuki.

Passionnante immersion au cœur de la création contemporaine que ce concert-expérience célébrant les 70 ans de Philippe Manoury et accueillant la création d'une nouvelle pièce de Misato Mochizuki.

La petite ville de Donaueschingen est depuis les années 1920 un haut-lieu de l’avant-garde musicale européenne. C’est pour rendre hommage à ce pôle éminent que la compositrice Misato Mochizuki, au confluent de la modernité occidentale et de la culture japonaise, lui a dédié une partition où l’orchestre dialogue avec l’électronique. Électronique aussi, sous la forme d’un « totem musical » est le soliste de Come Play with Me de Marco Stroppa, dont le titre est inspiré d’un poème de Yeats. Alternativement lyrique et terrifiante, cette œuvre sans équivalent se veut un hommage à la nature, mais aussi un cri d’alerte devant la perspective d’une apocalypse sociale et écologique. Lié également à Donaueschingen, Ring pour grand orchestre spatialisé, est enfin le premier volet d’une Trilogie Köln proposée par Philippe Manoury. L’enchantement procède ici de l’agencement des groupes sonores de la spatialisation des trajectoires, qui non seulement composent une scénographie inédite, mais transfigurent l’expérience même du concert.

Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

© kirsten Nijhof Orchestre de Paris / Lin Liao / Mochizuki, Stroppa, Manoury