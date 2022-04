Concert “Autour de la guitare” / Festival “La semaine acadienne 2022”

Concert “Autour de la guitare” / Festival “La semaine acadienne 2022”, 13 août 2022, . Concert “Autour de la guitare” / Festival “La semaine acadienne 2022”

2022-08-13 – 2022-08-13 « Autour de la guitare » est un concept ambitieux qui réunit autour de cet instrument une multitude d'artistes venus lui rendre hommage. Car seul cet instrument peut se targuer d'avoir autant de styles et de techniques de jeu différents. Qu'elles soient jazz, jazz manouche, blues, flamenca, Rock, classique, « tapping », ethnique, bossa, ses techniques de jeu sont en effet les plus diversifiées qu'un instrument puisse connaitre. Cette édition à Courseulles dévoilera une nouveauté de taille : nous allons mettre un spot tout particulier à l'un de mes exercices favoris : le « guitare voix » en lui consacrant une entière première partie avec un artiste de charme et de talent: ANGGUN Puis après avoir été 2, on sera 3 avec Michael Jones, puis 4 avec Tom Leeb, puis 5 , puis …. Ce spectacle sera une nouvelle fois à la mesure des capacités de l'instrument et du talent de tous les artistes qui, chaque année, lui rendent hommage. Rendez-vous donc le 13 août 2022 pour un spectacle unique puisque ce programme aura été préparé uniquement pour vous. Vous pourrez dire : « j'y étais ! » Jean-Felix Lalanne Billetterie: https://www.billetweb.fr/autour-de-la-guitare

