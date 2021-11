Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc CONCERT – Autour de Beethoven et Berwald Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

CONCERT – Autour de Beethoven et Berwald Saint-Brieuc, 26 novembre 2021, Saint-Brieuc. CONCERT – Autour de Beethoven et Berwald Chapelle de la Maison Saint Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26 21:30:00 Chapelle de la Maison Saint Yves 81 Rue Mathurin Méheut

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Après une semaine de résidence ponctuée de répétitions et de rencontres, l’ensemble Astrolabe donnera un concert à la chapelle. Au programme :

– Grand Septuor de Franz Berwald

