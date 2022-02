Concert « Authentic Rockers Reunion » Trégunc, 16 avril 2022, Trégunc.

Concert « Authentic Rockers Reunion » Trégunc

2022-04-16 – 2022-04-16

Trégunc Finistère Trégunc

CRAZY BOP PARTY #4

Soirée Rock’n’Roll – Tout public

Avec Swann R’N’R Club

Venez passer une soirée aux sources du rock’n’roll et du rockabilly, avec 2 groupes anglais : The Sureshots, l’un des groupes les plus « hot » ; et les Houserockers, qui depuis 20 ans écument les scènes et ont accompagné Gene Summers ou encore Robert Gordon. Un 3ème groupe, The Nite Howlers, inspiré par le rock sauvage des années 50/60 vient compléter cette affiche. Deejay Dusty Slim assurera l’ambiance entre les groupes tout au long de la soirée.

+33 2 98 50 95 93

Trégunc

