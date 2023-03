Concert > Aurore Voilqué, 20 août 2023, Moyon Villages Moyon Villages.

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 20 août prochain sur la commune de Moyon Villages, pour un concert de l’artiste Aurore Voilqué.

Django’s touch ou la fougue du jazz manouche !

Aurore Voilqué a toujours joué du violon. Dès quatre ans, l’archet la prend par la main… il l’emmènera aux quatre coins du monde.

Débordante d’énergie et d’espièglerie, cette musicienne virtuose croise le bois avec Angelo Debarre, Noé Reinhardt, Rhoda Scott, Sanseverino, Thomas Dutronc… et parcourt les plus belles scènes pour distiller la joie et la fougue propres à la musique manouche. Une musique qui, comme le jazz, sublime la mélancolie et la souffrance des mal-aimés et balaye d’un souffle rédempteur les errements des oppresseurs pour se centrer sur l’essentiel : le don de soi, le droit inaliénable à chacun.e d’exister.

Aurore nous fait le grand bonheur de revenir nous voir, préparez-vous à cette fête qui s’annonce grandiose !

