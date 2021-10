Concert Aurore de St Baudel / Theodora Le Hasard Ludique, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 21h à 23h30

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre.

Aurore de St Baudel : Nourrie de littérature et dopée à la techno, Aurore de Saint-Baudel a sorti à l’automne “Tokyo l’été”, son premier EP, récit de ses voyages à Berlin et Tokyo autant que de ses explorations intérieures. La jeune multi-instrumentiste, qui signe à la fois les textes, la musique et la production, aborde dans ses chansons le désir, les doutes et l’ambivalence de l’amour sous l’influence tant de Françoise Sagan que de New Order

Theodora : Bassiste, productrice et chanteuse, Theodora cherche à réunir les différents pôles de son univers musical entre mélancolie et rythmiques dansantes. Ancienne membre du trio Théodore, Paul & Gabriel, elle revendique des influences allant de Leonard Cohen à Christophe. Après deux EP, elle sort son album Too much for one heart en mars 2021.

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/

Fête des vendanges de Montmartre