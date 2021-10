CONCERT AURELKING Meisenthal, 17 octobre 2021, Meisenthal.

Sortie de résidence, concert, jeux de société, atelier cuir et repas.

16h00 : ouverture des portes, café, patisseries, jeux de société, atelier cuir,

17h30 : concert Aurelking,

19h00 : repas proposé par « Lulu ».

Le parcours d’Aurelking, guitariste, singer-songwriter est une série de voyages et de rencontres dans l’univers des musiques traditionnelles américaines: du bluesman Robert Johnson à Wilco en passant par Bob Dylan et Jimmie Vaughan, Aurelking se nourrit de ces sonorités. C’est avec son ami Jérôme Spieldenner que ses deux premiers opus, folk-blues, ont été élaborés ces derniers mois, dont les compositions seront dévoilées en quartet avec Oliver Schneider à la basse et Emmanuel Boch aux claviers.

L’Atelier Récup‘ Folks vous propose un temps pour découvrir et expérimenter des techniques simples de maroquinerie. Un vieux canapé en cuir, une paire de ciseaux, une pince emporte pièces et c’est parti ! Prenez un petit temps pour confectionner un objet utile et simple, créé avec peu d’outils, tout en utilisant des matériaux de récupération. Vous serez surpris de ce qu’on peut faire avec du cuir récupérer sur un vieux canapé et quelques outils…

Prix libre (10€ suggéré).

artopie@gmail.com +33 3 87 96 94 15

Aurelking

