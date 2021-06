Arette Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Concert : « Augustine et les 3 harpes » Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Concert : « Augustine et les 3 harpes » Arette, 25 juin 2021-25 juin 2021, Arette. Concert : « Augustine et les 3 harpes » 2021-06-25 – 2021-06-25

Arette Pyrénées-Atlantiques Concert

Création autour des trois harpes : grande harpe, harpe colombienne, harpe celtique Concert

Création autour des trois harpes : grande harpe, harpe colombienne, harpe celtique Concert

Création autour des trois harpes : grande harpe, harpe colombienne, harpe celtique Concert

Création autour des trois harpes : grande harpe, harpe colombienne, harpe celtique lumalurra

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Arette Adresse Ville Arette