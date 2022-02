Concert Auger Barbeau Evain le Dix,maison de quartier de la butte ste Anne,Nantes (44)

le Dix, maison de quartier de la butte ste Anne, Nantes (44), le samedi 26 mars à 21:00

Quand Michaël Auger, Maxime Barbeau, et Julien Evain, accordéonistes bien connus etreconnus de la scène «traditionnelle» européenne, se retrouvent à l’occasion du projet «Accordéons Pas Pareils #4» pour le festival «De Bouche à Oreille» à Parthenay (79) en 2019, il était évident que la rencontre ne pouvait pas s’arrêter là!L’envie d’une création à trois était née. Trois ACCORDÉONISTES porteurs d’identitésTrois SOUFFLETS diffuseurs d’énergie au service d’une VIBRATION communeTous trois animés d’une même PASSION, faire résonner un accordéon résolument ACTUEL. Une rythmique obsédante, une musique bourdonnante, harmonisée, parfois improvisée… La respiration de trois accordéons autour d’un répertoire de composition ou hérité de la tradition, Chaque musicien prend sa place, l’alchimie peut naître, le groove s’installe, l’énergie se déploie. Réservation conseillée, Billeterie via Hello asso : www.helloasso.com/associations/diato-nantes-collectif/evenements/concert-trio-auger-barbeau-evain-2022 Diato’Nantes organise 2 stages de Diato avec Michael AUGER et Julien EVAIN, ils sont maintenant complets. *source : événement [Concert Auger Barbeau Evain](https://agendatrad.org/e/35535) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Diato'Nantes Collectif
le Dix, maison de quartier de la butte ste Anne, Nantes (44)
10, Place des Garennes, 44100 Nantes, France

