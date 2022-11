CONCERT AUDREY PIERRE QUARTET Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

CONCERT AUDREY PIERRE QUARTET Dompaire, 16 décembre 2022, Dompaire. CONCERT AUDREY PIERRE QUARTET

3 rue Charles Gérôme Salle Culturelle Dompaire Vosges Salle Culturelle 3 rue Charles Gérôme

2022-12-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-16

Salle Culturelle 3 rue Charles Gérôme

Dompaire

Vosges Dompaire 12 EUR Concert AUDREY PIERRE QUARTET

Audrey Pierre Quartet présente « Blasons Dorés ».

Une voix chaleureuse aux côtés de musiciens talentueux.

Réservations conseillées +33 6 29 53 68 02 Audrey Pierre Quartet – CCMD

Salle Culturelle 3 rue Charles Gérôme Dompaire

