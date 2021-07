Concert – Audrey Lopes Place des Grandes Salorges, 10 août 2021-10 août 2021, Batz sur mer.

Concert – Audrey Lopes

Place des Grandes Salorges, le mardi 10 août à 20:30

Plus vraie que nature, c’est à l’image de son titre « crier », qu’Audrey vous dévoilera son live. Elle invite le voyage sur scène, les couleurs acoustiques de son intimité et la fête. Seule en scène, cette artiste multiplie l’émotion et nous livre une mise à nu authentique, entre ballade, rythmes africains et disco, elle chante sa rage de vivre, ses forces, ses faiblesses et ses vulnérabilités. Inspirée par la pop afro-américaine et des artistes tels que Pharell Williams, Janelle Monàe, Alicia Keys, Juliette Armanet, …

Public

Place des Grandes Salorges Rue de la gare 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T20:30:00 2021-08-10T06:30:00