Concert Audrey et les Faces B Saint-Maixent-l’École, 22 octobre 2021, Saint-Maixent-l'École.

Concert Audrey et les Faces B 2021-10-22 – 2021-10-22 Place Denfert-Rochereau Espace Agapit

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Venez découvrir AUDREY du groupe Audrey et les Faces B dans un concert exceptionnel. A l’issue d’une résidence d’écriture pour le projet « Ici et l’Art », AUDREY revient avec une nouvelle équipe, de nouvelles sonorités et des textes en français. A découvrir Absolument ! Musiques arrangées par Mathieu DEBORDES et AUDREY, écrit et composé par Julien DEXANT.”

Ouverture de la billetterie le 01 octobre : https://culture-hautvaldesevre.festik-test.net/spectacles

+33 5 49 05 54 05

Karol Photographies

