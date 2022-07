Concert – Audrey et Les Faces B Digoin, 13 juillet 2022, Digoin.

Concert – Audrey et Les Faces B

Place de la Grève Digoin Saône-et-Loire

2022-07-13 – 2022-07-13

Digoin

Saône-et-Loire

EUR La jeune chanteuse à la voix chaleureuse et identifiable dès les premières notes, partage sur scène bonne humeur et ondes positives. Une générosité

contagieuse, un sens du rythme et une musicalité impressionnante, toujours au service de la chanson, du jazz, du swing et du rhythm’n’blues.

Sa présence scénique ne laisse personne de marbre et les coachs de l’émission The Voice 2017 ne s’y sont pas trompés. Elle a soufflé un vent de liberté, de spontanéité et de naturel jusqu’en demi-finale avec son désormais célèbre éventail.

Mais Audrey ne se résume pas à une émission de télévision. Bien plus qu’un groupe, c’est une aventure humaine et surtout amicale. Audrey est entourée

de musiciens exceptionnels, dont le sens aigu du rythme et de l’improvisation met tout le monde d’accord : On en redemande !

Début 20h30 – Tout public – Durée 2h00

