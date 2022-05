Concert auditorium Prayssas Prayssas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Prayssas

Concert auditorium Prayssas, 22 mai 2022, Prayssas. Concert auditorium Prayssas

2022-05-22 – 2022-05-22

Prayssas Lot-et-Garonne Prayssas 12 EUR Concert à l’auditorium de Prayssas. Le duo de grand talent Eva Villegas (clarinette) et Hugues Leclere (piano) vous invite à découvrir un répertoire allant du post romantisme au modernisme impressionniste. Concert à l’auditorium de Prayssas. Le duo de grand talent Eva Villegas (clarinette) et Hugues Leclere (piano) vous invite à découvrir un répertoire allant du post romantisme au modernisme impressionniste. +33 5 53 95 00 15 Concert à l’auditorium de Prayssas. Le duo de grand talent Eva Villegas (clarinette) et Hugues Leclere (piano) vous invite à découvrir un répertoire allant du post romantisme au modernisme impressionniste. Prayssas

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Prayssas Autres Lieu Prayssas Adresse Ville Prayssas lieuville Prayssas Departement Lot-et-Garonne

Prayssas Prayssas Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prayssas/

Concert auditorium Prayssas 2022-05-22 was last modified: by Concert auditorium Prayssas Prayssas 22 mai 2022 Lot-et-Garonne Prayssas

Prayssas Lot-et-Garonne