Concert auditorium Prayssas, 24 avril 2022, Prayssas.

Concert auditorium Prayssas

2022-04-24 – 2022-04-24

Prayssas Lot-et-Garonne Prayssas

12 EUR Concert à l’auditorium de Prayssas. Entrez dans l’univers médiéval de l’écuyer Roman et de la princesse Amiel, un univers romantique inspiré de Tristan et Iseult où se mêlent fraternité, trahison et amour tragique. Un conte musical proposé par Bastien Crocq, pianiste, batteur et conteur. Tout public, à partir de 7 ans.

+33 5 53 95 00 15

Prayssas

