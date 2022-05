Concert auditorium

Concert auditorium, 11 juin 2022, . Concert auditorium

2022-06-11 – 2022-06-11 12 EUR Concert à l’auditorium de Prayssas. Lauréats du concours Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris, ces 4 jeunes musiciens de talent vous emporteront dans l’univers de Mendelssohn-Bartholdy et Beethoven par la douceur de leurs instruments. Concert à l’auditorium de Prayssas. Lauréats du concours Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris, ces 4 jeunes musiciens de talent vous emporteront dans l’univers de Mendelssohn-Bartholdy et Beethoven par la douceur de leurs instruments. +33 5 53 95 00 15 Concert à l’auditorium de Prayssas. Lauréats du concours Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris, ces 4 jeunes musiciens de talent vous emporteront dans l’univers de Mendelssohn-Bartholdy et Beethoven par la douceur de leurs instruments. dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville