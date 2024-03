CONCERT AUDIOLOGISTS LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 22 juin 2024.

CONCERT AUDIOLOGISTS LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musique Dub-Fusion…

Des basses rondes, des synthés clairs et saturés, des batteries épaisses et claquantes, des samples chauds composés de rythmes syncopés accompagnent une voix d’un flow atypique.

Le beatmaker/fingerdrummer français, Brain Pit, et la chanteuse/slameuse américaine, Kamik, unifient leurs influences musicales et leurs vécus respectifs avec comme fil conducteur une répétition « dubèsque ». Ceci donne leur électro-reggae-trip-dub-hop énergisant nommé dub fusion .

Ce duo traite les thèmes de l’harmonie, du temps et de la cohérence dans une manière intime, théâtrale pleine d’émotions et d’espoir parsemés d’une légère frustration. Pensez Nina Hagen et Arrested Development rencontrent Lee Scratch Perry.

Ressentez l’agréable énergie transmise par AUDIOLOGISTS et dubifiez à votre guise !

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 21:00:00

fin : 2024-06-22

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

L’événement CONCERT AUDIOLOGISTS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE