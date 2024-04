Concert Au Village Première Dauphine + The A.A Monflanquin, samedi 25 mai 2024.

Lot-et-Garonne

Concert du groupe Cuarteto Tafi (musique argentine), au chapiteau de la piscine.

Première Dauphine une pop-rock-indé en français, sobre, élégante, décomplexée et terriblement efficace

The AA des sons triturés à partir d’instruments analogiques divers et poussiéreux, une basse imposante et une voix suave et tendue. C’est une froideur minimaliste et synthétique empruntée à la cold wave, des images soniques et envoûtantes issues d’une culture post punk, psychédélique et indie. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Ancienne caserne des pompiers

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@concerts-au-village.fr

