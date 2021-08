Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry, Somme Concert au Vert Bocage Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry Catégories d’évènement: Bouillancourt-en-Séry

Somme

Concert au Vert Bocage Bouillancourt-en-Séry, 28 août 2021, Bouillancourt-en-Séry. Concert au Vert Bocage 2021-08-28 18:30:00 – 2021-08-28

Bouillancourt-en-Séry Somme Bouillancourt-en-Séry 0 0 Soirée concert pour fêter les 1 an du nouveau Vert Bocage.

Au programme : Concert du groupe Rollin’ And Tumblin’

Restauration : Barbecue / Frites / Saucisses.

Ouverture des Portes à 18H30.

Entrée Gratuite

Venez faire la fête avec nous !

+33 3 22 28 61 72

Réservation par message Facebook /ou/ 03 22 28 61 72 Auberge©Aubergeduvertbocage dernière mise à jour : 2021-08-12 par SIM Picardie – OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Bouillancourt-en-Séry, Somme Autres Lieu Bouillancourt-en-Séry Adresse Ville Bouillancourt-en-Séry lieuville 49.95254#1.65551