Drôme Une belle soirée de concert se prépare avec 2 groupes pop rock punk locaux : The Litzingers et The Socials romanssurisere@vandb.fr +33 4 75 48 65 48 https://vandb.fr/ V&B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère

