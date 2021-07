Cahors Cahors Cahors, Lot Concert au V and B: Tell Mama Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Concert au V and B: Tell Mama Cahors, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Cahors. Concert au V and B: Tell Mama 2021-07-23 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-23 V and B 528 rue Pierre Mendès France

Cahors Lot Pour une bonne soirée avec Tell Mama, prenez un peu de soul et de rock des 70’s à nos jours. Ajoutez-y de l’énergie, du groove, un peu de sueur et de la bonne humeur… Servez le tout accompagné d’un public en forme et le tour est joué! Tell Mama dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahors Adresse V and B 528 rue Pierre Mendès France Ville Cahors lieuville 44.45207#1.43823