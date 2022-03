Concert au théâtre des Forges royales “Soleo-Musique en mouvement” Guérigny Guérigny Catégories d’évènement: Guérigny

Nièvre

Concert au théâtre des Forges royales “Soleo-Musique en mouvement” Guérigny, 26 mars 2022, Guérigny. Concert au théâtre des Forges royales “Soleo-Musique en mouvement” Guérigny

2022-03-26 – 2022-03-26

Guérigny Nièvre Guérigny 8 8 EUR Au-delà de ce que nous connaissons du célèbre Don Quichotte, de ses combats absurdes contre les moulins, de son inimitable tristesse ou de son irréductible fidélité à Sancho, nous ignorons souvent que l’œuvre dont il est issu se compose de deux parties très distinctes l’une de l’autre et écrites à dix années d’intervalle. Et si l’une lui donne la vie, l’autre la lui reprend… https://association-du-theatre-des-forges-royales-de-guerigny.assoconnect.com/collect/description/224315-y-soleo-musique-en-mouvement Au-delà de ce que nous connaissons du célèbre Don Quichotte, de ses combats absurdes contre les moulins, de son inimitable tristesse ou de son irréductible fidélité à Sancho, nous ignorons souvent que l’œuvre dont il est issu se compose de deux parties très distinctes l’une de l’autre et écrites à dix années d’intervalle. Et si l’une lui donne la vie, l’autre la lui reprend… Guérigny

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Guérigny, Nièvre Autres Lieu Guérigny Adresse Ville Guérigny lieuville Guérigny Departement Nièvre

Guérigny Guérigny Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerigny/

Concert au théâtre des Forges royales “Soleo-Musique en mouvement” Guérigny 2022-03-26 was last modified: by Concert au théâtre des Forges royales “Soleo-Musique en mouvement” Guérigny Guérigny 26 mars 2022 Guérigny nièvre

Guérigny Nièvre