Concert au temple protestant de Luneray

12 Square Jean Venable Luneray Seine-Maritime

2022-07-07 20:45:00 – 2022-07-07 22:00:00

En ouverture de notre saison « Les Ateliers de Musique Ancienne » nous proposent un concert autour du thème liquide. La mer et ses légendes ont inspirés les compositeurs de toute époque. La magnifique Tempesta di mare de Vivaldi, la pétillante Watermusic de Händel et la cantate le Café de Bernier… sont autant d'évocations liquides mises en musique.

