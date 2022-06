Concert au temple de Luneray, 22 juillet 2022, .

Concert au temple de Luneray



2022-07-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-22 21:30:00 21:30:00

« Moonbirds Live », le duo est composé de John et Sharon, deux musiciens compositeurs. Le dynamisme inhabituel de deux claviers et de deux voix offre des reprises de chansons françaises, anglaises et américaines ainsi que leurs propres compositions. Ils passent de style différents allant de blues, ballade, country-rock et jazz pour un concert plein d’émotion. John et Sharon vivent en France depuis 15ans et sont installés à La Gaillarde.

« Moonbirds Live », le duo est composé de John et Sharon, deux musiciens compositeurs. Le dynamisme inhabituel de deux claviers et de deux voix offre des reprises de chansons françaises, anglaises et américaines ainsi que leurs propres compositions….

« Moonbirds Live », le duo est composé de John et Sharon, deux musiciens compositeurs. Le dynamisme inhabituel de deux claviers et de deux voix offre des reprises de chansons françaises, anglaises et américaines ainsi que leurs propres compositions. Ils passent de style différents allant de blues, ballade, country-rock et jazz pour un concert plein d’émotion. John et Sharon vivent en France depuis 15ans et sont installés à La Gaillarde.

dernière mise à jour : 2022-06-24 par