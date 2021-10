Annonay Annonay Annonay, Ardèche Concert au Temple d’Annonay Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Concert au Temple d’Annonay Annonay, 17 octobre 2021, Annonay. Concert au Temple d’Annonay 2021-10-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-17 18:30:00 18:30:00 Temple d’Annonay 15 rue Franki Kramer

Annonay Ardêche Concert exceptionnel de saxo, orgue et trombone avec Guy et Élisabeth Rebreyend et l’organiste de talent Alain Cahagne. orguetempleannonay@laposte.net dernière mise à jour : 2021-10-01 par

