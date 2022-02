Concert au SHED : Think Big Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Think Big est un quartet inédit aux allures de manifeste libertaire. Un terrain d’expérimentation et d’implication furieusement vivant. L’envie de ce projet est née dans les têtes du contrebassiste Thibault Cellier et du saxophoniste Raphaël Quenehen qui se pratiquent et jouent depuis 18 ans au sein du collectif les Vibrants Défricheurs et de Papanosh. Ils ont eu l’excellente idée de solliciter deux figures de la scène de Chicago : le batteur et compositeur Mike Reed, hyper-activiste sur la scène de Chicago et membre de l’AACM ainsi que Ben Lamar Gay son vieux compagnon de route, trompettiste et multi-instrumentiste émanant de la galaxie International Anthem. Pour une dé-libération musicale perpétuelle. Raphaël Quenehen saxophones

Ben LaMar Gay trompettes

Thibault Cellier contrebasse

Mike Reed batterie contact@jazzus.fr +33 3 26 40 90 69 http://jazzus.fr/ Le SHED 49 Rue Gosset Reims

