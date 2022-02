Concert au SHED : Chamberlain Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Concert au SHED : Chamberlain Reims, 23 mars 2022, Reims. Concert au SHED : Chamberlain Le SHED 49 Rue Gosset Reims

2022-03-23 – 2022-03-23 Le SHED 49 Rue Gosset

Reims Marne Mathieu Harlaut : piano, claviers & électronique Curieux. Mathieu Harlaut a toujours eu l’audace de pousser ce vilain défaut pour convoquer de singuliers spectres sonores. Étrange même. Dans ces apparitions, s’agrège un faisceau d’influences et de démarches combinant DIY, appropriation savante et redistribution pop. C’est sous l’alias Chamberlain que s’incarne ce projet où classique, jazz, electro, bandes originales s’hybrident dans d’innovantes compositions musicales. Voilà le tableau : Maurice Ravel, Erik Satie, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Steve Reich, Max Richter… avec en contrepoint Aphex Twin, Maurizio, Moodymann et bien évidemment la liberté d’improvisation jazz d’un Brad Mehldau. Vous l’avez là ? Peut-être manque-t-il encore ces grands compositeurs pour cinéma tels Ennio Morricone ou François de Roubaix. contact@jazzus.fr +33 3 26 40 90 69 http://jazzus.fr/ Le SHED 49 Rue Gosset Reims

dernière mise à jour : 2022-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Le SHED 49 Rue Gosset Ville Reims lieuville Le SHED 49 Rue Gosset Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Concert au SHED : Chamberlain Reims 2022-03-23 was last modified: by Concert au SHED : Chamberlain Reims Reims 23 mars 2022 Marne Reims

Reims Marne