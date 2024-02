Concert au Shakirail : Love Loin De Dieu // Jean Machin Le Shakirail Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 19h30 à 20h00

.Public adultes. payant

Entrée prix libre

Les concerts reprennent au Shakirail et ils commencent l’année en grandes pompes avec les groupes Love Loin De Dieu et Jean Machin !!

Love Loin De Dieu

Trio de chanson électronique hybride. Sous influence du hip hop, rock, musique contemporaine etc. Les musiciens mêlent des instruments à la fois acoustique et électronique au point de ne plus pouvoir identifier la provenance du son, dans le but d’enquêter sur un nouveau rapport sensuel à l’organique. Délicat et violent, sombre et lumineux, le concert de love loin de dieu est une expérience musicale qui emmène le public du dance floor à la contemplation. Les roses vont se mettre à pleurer.

Love loin de dieu est un projet inscrit au sein d’un plus gros projet artistique qui s’intitule Vermeil-sous- bois, mené par Jeanne Susin et Oleg Ossina. Vermeil-sous-Bois pose en principe une ville fictive victime d’un dérèglement de la lune…

Chant et clavier – Jeanne Susin ; Clavier – Oleg Ossina ; Batterie : Etienne Barboux

Jean Machin

Jean comment déjà?

Folk expérimentale, textes non contractuels, joli bizarre.

Jean Machin improvise, écrit et chante des chansons, essaye d’en faire émerger des formes et sonorités nouvelles.

Guitare et chant – Thomas Zielinski ; Contrebasse et chant – Louis Prado ; Batterie et chant – Max Rouayroux ; Saxophone – Théo Nguyen Duc Long

En écouter plus ici

Jeudi 29 février, ouverture des portes à 19h30, 1er concert à 20h. Entrée prix libre.

Affiche : Alma Dubois

Evénément Facebook :

Le Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris

Contact : https://shakirail.curry-vavart.com/concerts-love-loin-de-dieu-jean-machin/

©Alma Dubois