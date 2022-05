Concert au Runs Ar Puns – Horla et One Rusty Band Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: Châteaulin

Finistère

Concert au Runs Ar Puns – Horla et One Rusty Band Châteaulin, 15 mai 2022, Châteaulin. Concert au Runs Ar Puns – Horla et One Rusty Band Châteaulin

2022-05-15 – 2022-05-15

Châteaulin Finistère Châteaulin Le duo Horla revient sur scène avec Brigitte Fontaine pour muse. Pas facile de puiser chez cette irrévérencieuse décalée qui a su réconcilier les hippies, les punks et les surréalistes. C’est un autre duo, One Rusty Band, qui les précédera. Mélangeant la musique et le cirque, ce show électrique fait rythmer un blues rock sauvage avec des acrobaties, des claquettes et surtout une énergie incroyable. Tarifs : de 7 à 10 € +33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/ Le duo Horla revient sur scène avec Brigitte Fontaine pour muse. Pas facile de puiser chez cette irrévérencieuse décalée qui a su réconcilier les hippies, les punks et les surréalistes. C’est un autre duo, One Rusty Band, qui les précédera. Mélangeant la musique et le cirque, ce show électrique fait rythmer un blues rock sauvage avec des acrobaties, des claquettes et surtout une énergie incroyable. Tarifs : de 7 à 10 € Châteaulin

dernière mise à jour : 2022-05-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

Détails Catégories d’évènement: Châteaulin, Finistère Autres Lieu Châteaulin Adresse Ville Châteaulin lieuville Châteaulin Departement Finistère

Châteaulin Châteaulin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaulin/

Concert au Runs Ar Puns – Horla et One Rusty Band Châteaulin 2022-05-15 was last modified: by Concert au Runs Ar Puns – Horla et One Rusty Band Châteaulin Châteaulin 15 mai 2022 Châteaulin finistère

Châteaulin Finistère