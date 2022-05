Concert au Runs Ar Puns – Alizarina Quartet

Concert au Runs Ar Puns – Alizarina Quartet, 8 mai 2022, . Concert au Runs Ar Puns – Alizarina Quartet

2022-05-08 – 2022-05-08 Alizarina Quartet mélange les timbres du violon, du violoncelle et de la batterie à ceux des synthétiseurs analogiques et à la clarinette Klezmer. Un voyage sonore de la Bretagne à la Roumanie. En première partie, le groupe de musiques actuelles de l'école de musique présentera ce qu'il a appris en travaillant aux côtés d'Alizarina. Ils joueront des morceaux ensemble. Prix libre. 17h

