Concert au Run Ar Puns de Pongo + Bako-Combé Châteaulin, 19 mars 2022, Châteaulin.

Concert au Run Ar Puns de Pongo + Bako-Combé Châteaulin

2022-03-19 – 2022-03-19

Châteaulin Finistère Châteaulin

Pongo : Pongo porte haut et fort le renouveau du kuduro, ce mélange de sonorité angolaises, électronique et hip hop tout droit venu des ghettos à la fin des 90’s. Née à Luanda, Pongo a grandi à Lisbonne. Jadis repérée au sein du quintet lisboète Buraka Som Sistema, elle célèbre désormais en solo les noces de l’Afrique et de l’électro.

Avant la sortie de son premier album, Pongo, la plus survoltée des kuduristas angolaises, ambiance la scène avec son nouveau single, “Bruxos” (“Sorciers” en portugais) avec l’envie de croiser les danses qui lui sont chères : Kuduro, Break, Malanje, dancehall, une fusion improbable de rythmiques chinées en Afrique du Sud et du centre, d’instruments réunionnais (Kayamb) et de groove caribéens. Avec sa voix puissante et rythmique, la diva, chanteuse et danseuse, irradie d’une énergie folle.

Bako-Combé : Bako-Combé a su se réapproprier la tradition d’Afrique de l’ouest pour composer sa propre musique, unique en son temps, qui oscille entre plages contemplatives et rythmes frénétiques, parfait pour la danse. Bako-Combé se joue des esthétiques entre tradition et modernité et trace sa route guidé par la joie du partage et de la danse… Put your dancing shoes… Ici ça va bouger bouger !

+33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/

Pongo : Pongo porte haut et fort le renouveau du kuduro, ce mélange de sonorité angolaises, électronique et hip hop tout droit venu des ghettos à la fin des 90’s. Née à Luanda, Pongo a grandi à Lisbonne. Jadis repérée au sein du quintet lisboète Buraka Som Sistema, elle célèbre désormais en solo les noces de l’Afrique et de l’électro.

Avant la sortie de son premier album, Pongo, la plus survoltée des kuduristas angolaises, ambiance la scène avec son nouveau single, “Bruxos” (“Sorciers” en portugais) avec l’envie de croiser les danses qui lui sont chères : Kuduro, Break, Malanje, dancehall, une fusion improbable de rythmiques chinées en Afrique du Sud et du centre, d’instruments réunionnais (Kayamb) et de groove caribéens. Avec sa voix puissante et rythmique, la diva, chanteuse et danseuse, irradie d’une énergie folle.

Bako-Combé : Bako-Combé a su se réapproprier la tradition d’Afrique de l’ouest pour composer sa propre musique, unique en son temps, qui oscille entre plages contemplatives et rythmes frénétiques, parfait pour la danse. Bako-Combé se joue des esthétiques entre tradition et modernité et trace sa route guidé par la joie du partage et de la danse… Put your dancing shoes… Ici ça va bouger bouger !

Châteaulin

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE